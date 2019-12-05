ALLANAMIENTO Y DETENCIÓN DE UN MASCULINO DE 26 AÑOS
DEL PROCEDIMIENTO QUE FUE REALIZADO EN LA MAÑANA DE HOY QUEDO DETENIDO UN MASCULINO DE 26 AÑOS DE EDAD, EN VIRTUD DE UN HECHO DE ROBO CALIFICADO, OCURRIDO DÍAS ATRÁS EN ESTA CIUDAD. EN LA FINCA UBICADA EN BARRIO SAN GABRIEL, DONDE SE DILIGENCIO UN OFICIO JUDICIAL PROVENIENTE DEL JUZGADO DE GARANTÍAS Y TRANSICIÓN DE COLON A CARGO DE LA DR NATALIA CÉSPEDES, SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE DOS TELÉFONOS CELULARES, UN PAR DE ZAPATILLAS, ROPA DE VESTIR, ELEMENTOS QUE FUERON ENCONTRADOS, QUE GUARDAN RELACIÓN CON LA CAUSA QUE SE INSTRUYE Y QUE ADEMÁS ESTÁN RELACIONADOS A DOS CAUSAS MÁS DE TENTATIVA DE ROBO, EN DONDE EL IMPUTADO UTILIZABA UNA MOTO PARA COMETER LOS ILÍCITOS. SE ACTUÓ CON CONOCIMIENTO DEL FISCAL DE TURNO JUAN SEBASTIÁN BLANC.
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