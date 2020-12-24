ALLANAMIENTO POSITIVO EN SAN JOSÉ.
EN RELACIÓN CON DENUNCIAS RADICADAS POR UNA CIUDADANA DOMICILIADA EN SAN JOSÉ. PERSONAL DE ESTA JEFATURA ACTUÓ EN CONSECUENCIA Y LUEGO DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS, EN EL DÍA DE HOY SE SOLICITÓ ORDEN DE ALLANAMIENTO PARA UN A VIVIENDA UBICADA SOBRE CALLE ENTRE RÍOS AL 1100, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, LUGAR HABITADO POR UN MASCULINO DE 51 AÑOS, QUIEN ES EL DENUNCIADO Y HERMANO DE LA VÍCTIMA. EN EL PROCEDIMIENTO LOGRÓ SECUESTRAR ELEMENTOS DE INTERÉS EN LA CAUSA QUE SE INVESTIGA, COMO UN TELÉFONO CELULAR, UN DVR CON SU CABLE DE ALIMENTACIÓN, TOMÁNDOSE PLACAS FOTOGRÁFICAS DEL LUGAR. SE CONTINÚA CON LAS DILIGENCIAS DE RIGOR, CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON.
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415