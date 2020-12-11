ALLANAMIENTO POR UN ROBO: SE SECUESTRÓ, PESOS ARGENTINOS,PESOS URUGUAYOS, DÓLAR ESTADOUNIDENSE Y 4 PLANTAS DE MARIHUANA
ALLANAMIENTO POR UN ROBO: SE SECUESTRÓ, PESOS ARGENTINOS, PESOS URUGUAYOS, DÓLAR ESTADOUNIDENSE Y 4 PLANTAS DE MARIHUANA
EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTIVO PERPETRADO EN UN DOMICILIO DE CALLE URQUIZA AL 1100 DE ESTA CIUDAD, EN PERJUICIO DE UN COLONENSE DE 54 AÑOS DE EDAD, EN DONDE SEGÚN SE INVESTIGÓ UN MASCULINO HABRÍA INGRESADO EN LA VIVIENDA PREVIO HABER FORZADO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE UNA PUERTA VENTANA Y SUSTRAJO UN IMPORTANTE CANTIDAD DE DÓLARES Y PESOS ARGENTINOS. EN EL DÍA DE HOY EN HORAS DE LA TARDE, PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES DEPENDIENTE DE ESTA JEFATURA, LUEGO DE REALIZAR LAS AVERIGUACIONES PERTINENTES, REALIZA UN PROCEDIMIENTO EN UNA VIVIENDA UBICADA SOBRE CALLE 12 DE ABRIL AL 1300, LUGAR HABITADO POR UN MASCULINO DE 33 AÑOS DE EDAD, EN DONDE SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE PESOS ARGENTINOS, PESOS URUGUAYOS, DÓLAR ESTADOUNIDENSE, VARIOS ELEMENTOS QUE GUARDAN RELACIÓN CON LA CAUSA QUE SE INSTRUYE (PRENDAS DE VESTIR) COMO ASÍ TAMBIÉN CUATRO PLANTAS DE CANNABIS SATIVA. SE ACTUÓ CON CONOCIMIENTO DEL FISCAL DE TURNO DR SEBASTIAN BLANC, INTERVINIENDO PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES, DIVISIÓN TOXICOLOGÍA, GABINETE DE CRIMINALÍSTICA Y SECCIÓN COMANDO RADIOELÉCTRICO.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415