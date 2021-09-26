ALLANAMIENTO EN UNA VIVIENDA POR UN HURTO OCURRIDO EL JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE
EN RELACIÓN A UN HECHO QUE OCURRIÓ, EN HORAS DE LA TARDE DEL JUEVES 23 DEL CORRIENTE MES, EN UNA VIVIENDA DE CALLE SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD, LUGAR DONDE UNA CIUDADANA FUE VÍCTIMA DE LA SUSTRACCIÓN DE UNA BICICLETA DE SU PROPIEDAD. LUEGO DE HACERSE PRESENTE DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA DE ESTA JEFATURA Y RECABAR INDICIOS, FUERON COTEJADOS POR PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES, QUE SUMADO A OTROS ELEMENTOS, LOGRARON DAR CON EL PRINCIPAL SOSPECHOSO. REUNIENDO TODAS ESTAS PRUEBAS SE SOLICITA ORDEN DE ALLANAMIENTO, CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLÓN Y DE ESTA MANERA, A LAS 13:00 HS DE HOY, SE IRRUMPE EN UNA VIVIENDA DE CALLE M ISABEL FERNÁNDEZ, HABITADA POR ESTE JOVEN DE 26 AÑOS Y SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE UNA BICICLETA MOUNTAIN BIKE MARCA SLP, MODELO LADY, COMO ASÍ TAMBIÉN PRENDAS DE VESTIR, QUE GUARDAN RELACIÓN CON EL HECHO. SE CONTINÚA CON LAS ACTUACIONES DE RIGOR QUEDANDO SUPEDITADO ESTE ÚLTIMO A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR EL SUPUESTO DELITO DE HURTO SIMPLE.
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