ALLANAMIENTO EN EL BRILLANTE Y SECUESTRO DE ESTUPEFACIENTES
CONFORME A UNA DILIGENCIA JUDICIAL ORDENADA POR EL JUZGADO DE GARANTÍAS DE COLON. PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES REALIZÓ UN ALLANAMIENTO EN UNA CAUSA RELACIONADA CON EL DELITO DE AMENAZA Y ABUSO DE ARMAS LLEVADO A CABO EN CALLE DR. MORARD DE BARRIO EL BRILLANTE, DONDE NO FUERON HALLADAS ARMAS DE FUEGO; SI FUE NOTIFICADO AL DUEÑO DE CASA DE MEDIDAS RESTRICTIVAS HACIA LA VÍCTIMA; TRATÁNDOSE DE UN CIUDADANO DE 24 AÑOS DE EDAD. SEGUIDO A ESTO TOMÓ INTERVENCIÓN LA DIVISIÓN TOXICOLOGÍA DE ESTA JEFATURA LOS QUE PROCEDIERON AL SECUESTRO DE CUATRO ENVOLTORIOS DE NYLON CONTENIENDO HOJAS DE MARIHUANAS, SECAS (100 G) APROX. Y SEMILLAS DE LA MISMA ESPECIE. MOTIVO POR EL CUAL SE DA INICIÓ A UNA CAUSA CON CONOCIMIENTO DE LA FISCALÍA EN TURNO, POR TENENCIA ILEGAL DE ESTUPEFACIENTES.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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