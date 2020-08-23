ALLANAMIENTO EN COLON: SE SECUESTRÓ VARIOS ELEMENTOS RELACIONADOS A UN HECHO DELICTIVO Y SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES
EN RELACIÓN A UN HECHO DELICTIVO PERPETRADO ESTA SEMANA PERSONAL DE ESTA JEFATURA, LLEVÓ A CABO UN ALLANAMIENTO Y REQUISA DOMICILIARIA EN UN DOMICILIO.
UBICADO SOBRE CALLE PASO DE LOS ANDES DE ESTA CIUDAD. LUGAR DONDE SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE ELEMENTOS QUE GUARDAN RELACIÓN CON LA CAUSA. EN EL LUGAR ADEMÁS SE CONSTATÓ SUSTANCIAS PRESUNTAMENTE ESTUPEFACIENTES POR LO QUE SE DA INTERVENCIÓN A PERSONAL DE DIVISIÓN TOXICOLOGÍA DE COLON POR LA SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY 10566 (NARCOMENUDEO) SECUESTRÁNDOSE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS
ENVOLTORIO DE NYLON DE COLOR NEGRO CONTENIENDO EN UN TROZO DE UNA SUSTANCIA PULVERULENTA, BLANCUZCA REACCIONANDO POSITIVAMENTE AL TEST ORIENTATIVO EPOD PARA COCAÍNA.
- TRES CELULARES
- UNA BALANZA DE PRECISIÓN DIGITAL
- MÁS DE QUINCE MIL PESOS EN EFECTIVO
- UNA HOJA CONTENIENDO ANOTACIONES, DIFERENTES APELLIDOS EN SU MAYORÍA.
- UN MOTOVEHÍCULO
- UN ENVOLTORIO DE NYLON CONTENIENDO EN SU INTERIOR UNA SUSTANCIA VEGETAL, CON OLOR CARACTERÍSTICAS A LA DE LA ESPECIE CANNABIS, CLASE SATIVA.
DEL HECHO QUE SE INVESTIGA QUEDA SUPEDITADO A LA CAUSA UN MASCULINO DE 23 AÑOS DE EDAD, ORIUNDO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y POR LA SUPUESTA INFRACCIÓN A LA LEY 10566 QUEDAN A DISPOSICIÓN UN MASCULINO DE 22 AÑOS Y OTRO DE 19. TAMBIÉN LA INTERVENCIÓN DE COMISARIA MINORIDAD Y AL ANAF COLON QUIEN SE HIZO CARGO DE UN MENOR DE EDAD QUE SE ENCONTRABA EN EL LUGAR.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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