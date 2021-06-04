ALLANAMIENTO EN COLÓN: RECUPERARON ELEMENTOS SUSTRAÍDOS EN UNA VIVIENDA.
LUEGO DE TOMAR CONOCIMIENTO SOBRE UN ILÍCITO DENUNCIADO POR UNA CIUDADANA, QUIEN MANIFESTÓ QUE INGRESARON A UN PREDIO DE SU DOMICILIO Y LE SUSTRAJERON ROPA QUE SE ENCONTRABA TENDIDA, RESALTANDO ADEMÁS EN UNA AMPLIACIÓN DE DENUNCIA LA FALTANTE DE UNA FRAZADA. EN VIRTUD DE LO OCURRIDO Y LUEGO DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS, CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, SE SOLICITÓ ORDEN DE ALLANAMIENTO AL JUZGADO DE GARANTÍAS DE ESTE DEPARTAMENTO, QUE SE CONCRETÓ, CON LA PARTICIPACIÓN DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES, SECCIÓN JUDICIALES Y COMANDO RADIOELÉCTRICO, EN UN DOMICILIO DE CALLE FERRARI AL 900, A POCOS METROS DEL LUGAR DONDE VIVE LA VÍCTIMA. EN ESTA VIVIENDA, HABITADA POR UNA FEMENINA, SE LOGRÓ EL FORMAL SECUESTRO DE PRENDAS VARIAS DE VESTIR, TOALLONES Y UNA FRAZADA ELEMENTOS QUE GUARDAN ESTRECHA RELACIÓN CON LA CAUSA QUE SE INVESTIGA. SE CONTINÚA CON LAS ACTUACIONES DE RIGOR A CARGO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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