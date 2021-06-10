ALLANAMIENTO EN COLON POR UNA CAUSA DE VIOLENCIA FAMILIAR: SE SECUESTRÓ ARMA DE FUEGO
EN LA TARDE DEL PASADO MIÉRCOLES, EN VIRTUD DE UNA DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR RADICADA POR UNA FEMENINA DE LA CIUDAD COLON CONTRA SU PAREJA, PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA DE MINORIDAD Y VIOLENCIA FAMILIAR MEDIANTE UN MANDAMIENTO JUDICIAL (OF.2717) EMANADO POR EL JUZGADO DE FAMILIA Y PENAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DRA. NATALIA ERRECART, SE PROCEDIÓ AL ALLANAMIENTO EN UNA FINCA UBICADA FRENTE AL BARRIO LOS CEIBOS DE LA CIUDAD DE COLON, PROPIEDAD DEL DENUNCIADO Y REQUISA DE UN AUTOMÓVIL FORD FIESTA , DONDE SE SECUESTRÓ UN RIFLE DE AIRE COMPRIMIDO, 55 BALINES Y (01) CARABINA 22 MARCA MAHELY MODELO ST-350, Nº 179294, CON CARGADOR Y 79 CARTUCHOS DEL MISMO CALIBRE.
CON RESPECTO AL DENUNCIADO, EL JUZGADO INTERVINIENTE DICTÓ LA EXCLUSIÓN DEL HOGAR Y LA PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO. –
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
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