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ALLANAMIENTO EN COLON POR UNA CAUSA DE VIOLENCIA FAMILIAR: SE SECUESTRÓ ARMA DE FUEGO

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EN LA TARDE DEL PASADO MIÉRCOLES, EN VIRTUD DE UNA DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR RADICADA POR UNA FEMENINA DE LA CIUDAD COLON CONTRA SU PAREJA, PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA DE MINORIDAD Y VIOLENCIA FAMILIAR MEDIANTE UN MANDAMIENTO JUDICIAL (OF.2717) EMANADO POR EL JUZGADO DE FAMILIA Y PENAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA DRA. NATALIA ERRECART, SE PROCEDIÓ AL ALLANAMIENTO EN UNA FINCA UBICADA FRENTE AL BARRIO LOS CEIBOS DE LA CIUDAD DE COLON, PROPIEDAD DEL DENUNCIADO Y REQUISA DE UN AUTOMÓVIL FORD FIESTA , DONDE SE SECUESTRÓ UN RIFLE DE AIRE COMPRIMIDO, 55 BALINES Y (01) CARABINA 22 MARCA MAHELY MODELO ST-350, Nº 179294, CON CARGADOR Y 79 CARTUCHOS DEL MISMO CALIBRE.

CON RESPECTO AL DENUNCIADO, EL JUZGADO INTERVINIENTE DICTÓ LA EXCLUSIÓN DEL HOGAR Y LA PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO. –

 

SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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