ALLANAMIENTO EN COLÓN POR DENUNCIAS: SE SEPARÓ DE SU PAREJA Y NO LE DEVOLVIÓ UN COMPRESOR
A RAÍZ DE DENUNCIA RADICADA POR UNA FEMENINA DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD, PERSONAL POLICIAL DE ESTA JEFATURA REALIZA UN ALLANAMIENTO Y REQUISA DOMICILIARIA EN UNA FINCA UBICADA SOBRE CALLE CEPEDA, LUGAR HABITADO POR LA EX PAREJA DE LA VÍCTIMA, UN MASCULINO DE 28 AÑOS DE EDAD, EN DONDE SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE UN COMPRESOR, QUE ESTABA EN PODER DE ESTE ÚLTIMO Y QUE ERA PROPIEDAD DE LA DENUNCIANTE. SE PROCEDIÓ A NOTIFICAR A ESTE ÚLTIMO, QUEDANDO SUPEDITADO A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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