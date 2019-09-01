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ALLANAMIENTO EN COLON: MASCULINO DETENIDO, SECUESTRO DE DROGAS Y ARMAS DE FUEGO

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EN RELACIÓN A UNA CAUSA INICIADA A RAÍZ DE UNA DENUNCIA POR UN ILÍCITO REALIZADO EN UN COMPLEJO HABITACIÓN UBICADO EN LA CIUDAD DE COLON, PERSONAL DE ESTA JEFATURA, LUEGO DE NUMEROSAS AVERIGUACIONES LLEVO A CABO UN ALLANAMIENTO EN UNA VIVIENDA UBICADA SOBRE CALLE MONTEAGUDO ENTRE CRAVIOTTO Y RÍO IGUAZÚ, LUGAR

DONDE SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE:

UN REVOLVER CALIBRE 22, CON CUATRO CARTUCHOS COLOCADOS, UN

UN REVOLVER CALIBRE 32

UN REVOLVER CALIBRE 38

VEINTE GRAMOS DE CANNABIS SATIVA, LA SUMA DE $6.185 Y UN TELÉFONO CELULAR.

EN VIRTUD DE LO CUAL EL FISCAL DE TUNO DR JUAN SEBASTIÁN BLANC ORDENA LA DETENCIÓN DE UN MASCULINO DE 18 AÑOS DE EDAD.

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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