ALLANAMIENTO EN BARRIO TIRO SUR: SE RECUPERARON ELEMENTOS QUE GUARDAN RELACIÓN CON EL ROBO EN MERENDERO EVITA, UN MASCULINO FUE IDENTIFICADO.
EN RELACIÓN AL HECHO DELICTIVO OCURRIDO EN EL MERENDERO COMUNITARIO EVITA, OCURRIDO ESTE MES, DONDE DESCONOCIDOS INGRESARON AL LUGAR PREVIO HABER FORZADO UNA PUERTA TRASERA. LUEGO DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS, LLEVADAS A CABO POR PERSONAL POLICIAL DE ESTA JEFATURA, SE SOLICITÓ ORDEN DE ALLANAMIENTO Y REQUISA DOMICILIARIA, CUMPLIMENTÁNDOSE EN UN DOMICILIO UBICADO SOBRE CALLE EVITA ENTRE MONTEAGUDO Y LUCILO GONZÁLEZ, LUGAR HABITADO POR UN MASCULINO DE 30 AÑOS DE EDAD. EN EL LUGAR SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE VARIOS ELEMENTOS DE INTERÉS EN LA CAUSA QUE SE INVESTIGA. SE CONTINÚA CON LA PESQUISA CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON. EN TANTO EL SUJETO FUE TRASLADADO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL PARA SU CORRECTA IDENTIFICACIÓN. ATENTO A ESTOS HECHOS SE RECOMIENDA LA COLABORACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y DE PERSONAS QUE SON ASIDUAS A ESTOS LUGARES, DONDE SE TRABAJA PARA SU BIENESTAR, ESTAR ALERTAS ANTE SITUACIONES SOSPECHOSAS. SE ENCARECE TENGAN UN CONTACTO FLUIDO CON SU POLICÍA, A QUIENES DEBERÁN DAR AVISO DE SITUACIONES SOSPECHOSAS, O INFORMAR LA PRESENCIA INJUSTIFICADA DE PERSONAS EN HORARIOS INUSUALES. DE ESTA MANERA SE POTENCIARÁN LOS LAZOS EXISTENTES CON EL VECINO QUE IMPACTARAN DE FORMA POSITIVA PARA OPTIMIZAR LA PREVENCIÓN, PUDIENDO DE ESTA MANERA MEJORAR ESTOS MECANISMOS PORQUE A LA SEGURIDAD LA CONSTRUIMOS ENTRE TODOS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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