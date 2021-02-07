ALLANAMIENTO EN BARRIO EL BRILLANTE POR HECHOS DELICTIVOS PERPETRADOS EN EJIDO SAN JOSÉ
EN RELACIÓN A HECHOS DELICTIVOS DENUNCIADOS EL DÍA DE AYER, PERPETRADOS EN PERJUICIO DE DOS CIUDADANOS QUE POSEEN VIVIENDAS UBICADAS EN EL EJIDO SAN JOSÉ, SOBRE CALLE PRIMEROS COLONOS, LUGAR DONDE DESCONOCIDOS, INGRESARON PREVIO HABER VIOLENTANDO LA SEGURIDAD, ROMPIENDO VENTANAS Y SUSTRAJERON ELEMENTOS EN SU INTERIOR. PERSONAL POLICIAL DEPENDIENTE DE ESTA JEFATURA LUEGO DE RECABAR INDICIOS NECESARIOS EN LA PESQUISA Y REALIZAR DIVERSAS TAREAS INVESTIGATIVAS, EN HORAS DE LA TARDE DE HOY SE LLEVÓ A CABO UN ALLANAMIENTO QUE FUERON SOLICITADOS ANTE LA UNIDAD FISCAL DE COLON. EL MISMO SE CONCRETÓ EN UNA VIVIENDA DE BARRIO EL BRILLANTE, UBICADA SOBRE CALLE EVITA, DOMICILIO DONDE HABITA UN JOVEN DE 18 AÑOS DE EDAD. UNA VEZ FINALIZADO PROCEDIMIENTO, SE LOGRÓ SECUESTRAR MEDIANTE ACTAS, ELEMENTOS QUE ESTABAN EN SU PODER Y QUE GUARDAN RELACIÓN CON LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN, SIENDO UN TELEVISOR, DE COLOR NEGRO DE 32 PULGADAS, UNA PAVA ELÉCTRICA, UN VIDEO JUEGO Y UNA BICICLETA DE NIÑO. ESTE JOVEN Y OTRO MASCULINO DE 21 AÑOS DE EDAD FUERON TRASLADADOS HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DONDE FUERON CORRECTAMENTE IDENTIFICADOS. SE PROSIGUEN CON LAS TAREAS INVESTIGATIVAS A CARGO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON.
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415