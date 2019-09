Agarrate Catalina, brillante en el cierre del Ciclo de Murgas 

Más de mil personas se dieron cita este viernes en club Rivadavia donde se cerró el Ciclo de Murgas de 2019 organizado por la Municipalidad de Concepción del Uruguay. El final de esta iniciativa no pudo ser mejor: con la murga uruguaya más popular, Agarrate Catalina. Previamente actuaron las tres murgas locales: Me Caigo y Me Levanto, Manso Guachazo y Puntuales pa la Tardanza.

Un cierre del ciclo que también tuvo como protagonistas a las campeonas del Carnaval Montevideo: Falta y Resto y también la última ganadora, La Trasnochada. En esta oportunidad, en una gran noche de murga, la uruguaya Agarrate Catalina cerró un espectáculo sostenido de gran forma por las uruguayenses que siguen creciendo y mostrando un nivel de competencia.

Agarrate Catalina, con su espectáculo “Defensores de Causas Perdidas” con el cual fueron terceros en el último carnaval, presentaron un show de casi una hora y media, deleitando con sus voces, trajes y cuplés, dirigidos por los hermanos Tabaré, Yamandú y Martín Cardozo, cada vez más afinados, con letras y música que inspiran, divierten y cestionan.

Luego de cierre de “Defensores de Causas Perdidas”, todavía con ganas de cantar y bailar, y luego de recibir un presente de Concepción del Uruguay de manos del Intendente José Lauritto, los murguistas siguieron con clásicos de la Catalina.

Yamandú Cardozo volvió a conmover con el recitado de “Soy”, donde recordó: “Soy todos los pasos valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros, y estalló al silencio hasta vencerlo entero… Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus treinta mil ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles, que me hacen ser quién soy…”, un homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo.

Y antes de la Retirada final, una gran versión de “Lo que el tiempo me enseñó” de Tabaré Cardozo, y las miles de voces tarareando el lairara lairararaaa… mientras la Catalina decía “El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables; El tiempo me enseñó que los amigos/Se cuentan con los dedos de una mano/Por eso debe ser que no los cuento/Para pensar que tengo mil hermanos”.

Y así fueron bajando del tablado, para fundirse en saludos, abrazos y fotos con el público uruguayense, en una retirada que prometió no ser definitiva.

–

Matías Giqueaux

Dirección de Comunicación Ciudadana

Municipalidad de Concepción del Uruguay