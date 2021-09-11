ACTUALIZACIONES RELACIONADOS A LA PROHIBICIÓN DE LA VEDA ELECTORAL
POR ORDEN DE LA SECRETARÍA ELECTORAL NACIONAL DEL DISTRITO ENTRE RÍOS, PREVIO A MANTENER UNA REUNIÓN EN LA VÍSPERA CON EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA DE ENTRE RÍOS, SE ACTUALIZO LOS HORARIOS DE LAS PROHIBICIONES, DEJÁNDOSE SIN EFECTO LOS ANTERIORES, QUEDANDO ESPECIFICADO COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:
PROHÍBE LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS A PARTIR DE LAS 8 HORAS DEL DÍA DE LA ELECCIÓN Y HASTA PASADAS TRES HORAS DE SU FINALIZACIÓN.
LOS RESTAURANTES, SUPERMERCADOS Y CONFITERÍAS, PUEDEN MANTENER ABIERTAS SUS PUERTAS AL PÚBLICO HASTA LAS 03:00 HS DEL DÍA DOMINGO, CON UN AFORO DEL 70%, DEBIENDO EN TODOS LOS CASOS ABSTENERSE DEL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. IDÉNTICO COMPORTAMIENTO DEBERÁN OBSERVAR LOS PROPIETARIOS DE KIOSCOS.
EL DÍA DOMINGO PODRÁ ABRIR SUS PUERTAS DE LAS 08:00 HS HASTA LAS 18:00 HS LOS SUPERMERCADOS, KIOSCOS, ETC, SIN EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
LOS LOCALES BAILABLES Y CLUBES NOCTURNOS DEBERÁN PERMANECER CERRADOS AL PÚBLICO DESDE LAS 00:00 HORAS HASTA LAS 21 HORAS DEL DÍA DE LOS COMICIOS.
EN RELACIÓN A LAS FIESTAS PRIVADAS CABE CONSIGNAR QUE DICHAS CELEBRACIONES, TAL EL CASO DE CUMPLEAÑOS, CASAMIENTOS, ETC., REALIZADOS EN CASA DE FAMILIA, CLUBES O LUGARES HABILITADOS A TAL FIN, Y A PUERTAS CERRADAS, QUEDAN EXENTAS DE TALES PROHIBICIONES.
__
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415