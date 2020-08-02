Actividad de bomberos San José durante el fin de semana
EN LA TARDE DEL VIERNES LA UNIDAD DE RESCATE SE DIRIGIÓ A BARRIO SAN MIGUEL EN AUXILIO DE UN MASCULINO, EL CUAL HABRÍA CAÍDO DE UNA ALTURA CONSIDERABLE , PROVOCÁNDOLE LESIONES DE GRAVEDAD . SE LO TRASLADA AL HOSPITAL LOCAL PARA SU ATENCION.
PARTE DE SALIDAS DE LA UNIDAD DE RESCATE: SÁBADO POR LA MAÑANA COLISIÓN ENTRE DOS VEHÍCULOS EN ITUZAINGO Y SAN MARTÍN, SE TRASLADA A FEMENINA MAYOR DE EDAD AL HOSPITAL LOCAL .
EN HORAS DE LA TARDE COLISIÓN ENTRE AUTO Y MOTO. SE TRASLADA A DOS FEMENINAS AL HOSPITAL LOCAL.
TAMBIÉN EL SÁBADO PERSONAL EN LOS MÓVILES 16 Y 18 TRABAJARON EN INCENDIO DE PASTIZALES EN ZONA DE LA CALLE ANCHA.
MÓVIL 14 Y LA UNIDAD DE RESCATE TRABAJARON EN COLISIÓN ENTRE MOTO Y AUTO EN MITRE Y STO. GARCÍA DOS MASCULINOS TRASLADADOS AL HOSPITAL LOCAL PARA TU ATENCIÓN.
PARA FINALIZAR EL SÁBADO, LA UNIDAD DE RESCATE SE DIRIGIÓ A ZONA DE HODIMA DONDE UN MASCULINO HABRÍA SUFRIDO UNA RODADA CON SU BICICLETA. SE LO TRASLADA AL HOSPITAL LOCAL PARA SU ATENCION.