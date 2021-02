Acordaron acciones entre el Municipio de Colón y el sector privado

Se sugiere mantener y reforzar las medidas sanitarias de cara a los próximos días donde se espera gran afluencia de visitantes

Se coordinaron acciones y compromisos en vistas al próximo fin de semana largo, dando continuidad a encuentros de trabajo tanto en el ámbito del Consejo Asesor de Turismo Co.A.Tur como con instituciones vinculadas a los servicios en forma particular para transitar durante el próximo fin de semana largo.

En relación a los horarios de las actividades de servicio comerciales en la ciudad, se evaluó la posibilidad de flexibilizar hasta las 2 am (con tolerancia de 30 minutos) tanto para actividades comerciales como de circulación en espacios públicos. El Decreto Provincial que se extendió hasta el 28 de febrero inclusive indica la restricción horaria de circulación entre la 1 am y 6 am.

Con respecto a la actividad gastronómica se solicitó a los referentes de las instituciones que en vistas a la alta demanda prevista para este fin de semana largo, puedan recomendar especialmente a sus asociados respetar las normativas y protocolos vigentes de distanciamiento entre mesas de comensales como así también el uso de elementos de bioseguridad de todo el personal del establecimiento. Otro de los requisitos es mantener a disposición los elementos sanitarios en la práctica de los servicios, cumplir y hacer cumplir las normativas sanitario-turísticas que se han establecido en ésta temporada.

Otro de los pedidos fue implementar el segundo turno de gastronomía para poder cubrir la demanda. Asimismo, considerar especialmente la viabilidad de tener una persona facilitadora en dichos locales que pueda oficiar de agente ordenador en las filas de espera con distanciamiento, contemplar los turnos de accesos y brindar la opción de toma de pedidos para delivery.

Se acordó además el trabajo conjunto este fin de semana en el ingreso de la Ciudad, para que agentes de turismo y personal de colaboración de las instituciones o grupos de alojamientos oficien en la atención de visitantes que puedan presentar alguna dificultad al ingreso a la ciudad, que continuará siendo con reserva antes de ingresar.

Respecto a la circulación vehicular en la calle principal 12 de Abril se propuso disponer la restricción de la misma desde la hora 22 a partir del viernes 12 al lunes 15 inclusive, y evacuar el estacionamiento a partir de la hora 20 en dicha arteria.

Por último, los presentes se dispusieron para ser agentes de consultas para sus asociados o adherentes para los temas de alojamientos o consultas que los mismos deseen realizar. Participaron a convocatoria de la Secretaría de Turismo y la Secretaria de Gobierno, referentes de la Asociación Hotelera y Gastronómica, Centro Comercial Colón, Prestadores Turístico Independientes.