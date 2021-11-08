ACCIDENTES DEL SÁBADO
ACCIDENTE EN BARRIO EL BRILLANTE; UNA MOTOCICLISTA RESULTÓ CON POLITRAUMATISMOS
EN LA VÍSPERA, EN HORAS DE LA NOCHE, PERSONAL DE COMISARÍA LA PICADA, INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN PERÓN ENTRE CALLES LA PICADA Y LOS INMIGRANTES, LUGAR DONDE COLISIONAN, UNA FORD ECOSPORT, CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 66 AÑOS Y CON UNA CORVEN ENERGY 110, GUIADA POR UNA JOVEN DE 24 AÑOS, QUIEN RESULTÓ CON POLITRAUMATISMOS VARIOS (LESIONES LEVES).
SAN JOSÉ: MOTOCICLISTA RESULTÓ CON LESIONES GRAVES AL CHOCAR CONTRA UN ÁRBOL
EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, SE TOMÓ INTERVENCIÓN A RAÍZ DE UN ACCIDENTE, OCURRIDO PASADAS LAS 23 HS, EN ARTIGAS ENTRE MAIPÚ Y 2 DE ABRIL, LUGAR DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UN MASCULINO DE 21 AÑOS QUE CIRCULABA EN UNA MOTO, ACOMPAÑADO DE UNA JOVEN DE 18 AÑOS, PIERDE EL CONTROL DEL RODADO Y COMO CONSECUENCIA IMPACTA CONTRA UN ÁRBOL. A RAÍZ DEL FUERTE IMPACTO, EL CONDUCTOR RESULTÓ CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (POLITRAUMATISMO CON FRACTURA EXPUESTA EN PIERNA DERECHA) Y LA FEMENINA LEVES (CONTUSIÓN EN RODILLA Y CADERA DERECHA) SIENDO ASISTIDOS Y TRASLADADOS HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE COLÓN.
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