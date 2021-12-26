ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN VILLA ELISA
EN LA VÍSPERA ALREDEDOR DE LAS 19:40 HORAS, PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA INTERVINO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLE ALVARADO Y AVENIDA URQUIZA, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL, MARCA FORD, MODELO ESCORT, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 48 AÑOS DE EDAD,CON DOMICILIO EN COLONIA HOCKER ,QUIEN CIRCULABA POR CALLE ALVARADO EN SENTIDO SUR-NORTE Y AL LLEGAR A LA AVENIDA URQUIZA POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONÓ CON UNA MOTOCICLETA, MARCA ZANELLA, MODELO XR 150 CC, CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 22 AÑOS DE EDAD, QUIEN CIRCULABA EN SENTIDO OESTE –ESTE POR LA MISMA VÍA. EL CONDUCTOR DE LA MOTO FUE ASISTIDO POR PERSONAL DE EMERGENCIAS (SAME) Y TRASLADADO AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN, CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES. SE DIO INTERVENCIÓN AL MÉDICO DE POLICÍA EN TURNO Y DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA. TODO LO ACTUADO CON CONOCIMIENTO DE LA FISCALÍA EN TURNO.-
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