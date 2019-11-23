ACCIDENTES DE TRANSITO EN LAS ULTIMAS HORAS
ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN RUTA 130 (EX 26)
EN HORAS DE LA NOCHE DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN RUTA 130 Y ACCESO A BARRIO ALTOS DE ARTALAZ, ENTRE UN VOLKSWAGEN FOX, CONDUCIDO POR UNA FEMENINA DE 30 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN PROVINCIA DE RÍO NEGRO Y UNA MOTO CORVEN CON DOS OCUPANTES DE 18 Y 19 AÑOS, QUIENES A RAÍZ DEL IMPACTO RESULTARON CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES, FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE ESTA CIUDA
ACCIDENTE EN EL KM 212 DE LA AUTOVÍA
SE TOMÓ CONOCIMIENTO DE UN DESPISTE EN EL KM 212 DE LA AUTOVÍA JOSÉ GERVASIO ARTIGAS, DE UN CHEVROLET CORSA, QUIEN MOMENTOS ANTES IBA SIENDO CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 45 AÑOS DE EDAD, QUIEN IBA ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA DE 41 AÑOS Y SUS HIJOS TRES HIJOS. COMO CONSECUENCIA, LOS INTEGRANTES DE ESTA FAMILIA DOMICILIADA EN LOMAS DE ZAMORA RESULTARON CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES Y FUERON TRASLADADOS HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE COLON PARA SER ASISTIDOS.
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