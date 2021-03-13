ACCIDENTES DE TRANSITO EN LAS ULTIMAS HORAS
VIERNES 12
VILLA ELISA
EN HORAS DE LA TARDE, PERSONAL DE COMISARÍA INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN LOS ARENALES Y AV. URQUIZA, ENTRE UN AUTOMÓVIL NISSAN, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 33 AÑOS Y UNA YAMAHA, YBR 125, GUIADA POR UN JOVEN DE 21 AÑOS, QUIEN DEBIDO AL IMPACTO SALIÓ DESPEDIDO CAYENDO EN LA CINTA ASFÁLTICA, TENIENDO EL CASCO COLOCADO. FUE TRASLADADO AL NOSOCOMIO CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES.
VILLA ELISA
EN HORAS DE LA TARDE EFECTIVOS DE COMISARÍA VILLA ELISA INTERVIENE A RAÍZ DE UN ACCIDENTE EN URQUIZA Y 25 DE MAYO, ENTRE UN RENAULT SANDERO, CONDUCIDO UN CIUDADANO DE 67 AÑOS, DOMICILIADO EN COLÓN Y UNA MOTOMEL BLITZ, GUIADA POR UN JOVEN DE 17 AÑOS, DOMICILIADO EN EJIDO COLÓN, QUIEN IBA ACOMPAÑADO DE UNA MENOR DE 13 AÑOS. COMO CONSECUENCIA ESTOS ÚLTIMOS FUERON TRASLADADOS HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE COLÓN. EN TANTO EL RODADO MENOR, FUE RETENIDO POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN.
SÁBADO 13
SAN JOSÉ
PASADA LA MEDIA NOCHE PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSÉ INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN CENTENARIO E IRIGOYEN, ENTRE MOTO YAMAHA YBR, CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 25 AÑOS Y UNA MOTO HONDA, CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 22 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO ESTOS JÓVENES RESULTARON LESIONADOS Y FUERON TRASLADADOS HASTA EL HOSPITAL DE SAN JOSÉ CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
SAN JOSÉ
EN LA MADRUGADA DE HOY PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN UN DESPISTE OCURRIDO CUANDO POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UN MASCULINO DE 24 AÑOS QUE CIRCULABA POR CALLE EVEQUOZ EN UN FIAT 147 POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER PIERDE EL CONTROL DE ESTE A ESCASOS METROS DE LLEGAR AL BALNEARIO. RESULTÓ LESIONADO.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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