ACCIDENTES DE TRANSITO EN LAS ULTIMAS HORAS
SAN JOSE
EN LA AUTOVÍA Y ACCESO A PUENTE DE COLON, UN MASCULINO DE 36 AÑOS DE EDAD QUE CIRCULABA EN UNA MOTO YAMAHA TWISTER, ES DESPEDIDO DE LA MISMA CUANDO PIERDE EL CONTROL DE ESTÁ CUANDO GOLPEA EL GUARDARRAIL. RESULTA CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES
OCURRIDO EN LA EX RUTA 26 A LA ALTURA DEL KM 3, ENTRE UN FIAT UNO QUE ES COLISIONADO EN LA PARTE TRASERA POR UN FIAT SIENA CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 18 AÑOS DE EDAD, LOS OCUPANTES DE AMBOS RODADOS RESULTARON CON LESIONES LEVES
COLON
ACCIDENTE OCURRIDO EN INTERSECCIÓN DE CALLES BOLÍVAR Y BALCARCE DE LA CIUDAD DE COLON, ENTRE UN FIAT 500 CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 31 AÑOS Y UNA RENAULT KANGOO, CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 46 AÑOS DE EDAD
PEYRET Y PASO DE LOS ANDES ENTRE UNA AMAROK CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 40 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTO MARCA YAMAHA CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 36 AÑOS DE EDAD, QUIEN COMO CONSECUENCIAS DEL IMPACTO RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES
VILLA ELISA
OCURRIDO EN EL KM 19.5 DE LA RUTA 130, ENTRE UN AUTO RENAULT FLUENCE, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 51 AÑOS DE EDAD QUE FUE IMPACTADO EN LA PARTE TRASERA POR UNA MOTO HONDA TITÁN GUIADA POR UN MASCULINO DE 20 AÑOS DE EDAD, QUIEN COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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