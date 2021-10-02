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ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN COLON 

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EN  EL DIA DE LA FECHA, ALREDEDOR DE LAS 12:30 HORAS,  PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN  CALLES GOUCHON Y PIAMONTE DE ESTA CIUDAD, LUGAR DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUCE UNA COLISIÓN ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIZ, 110 CC COLOR NEGRA CONDUCIDA POR UN  JOVEN DE 28 AÑOS Y UN AUTOMÓVIL RENAULT, MODELO KANGOO, GUIADO POR UN HOMBRE MAYOR DE EDAD. SE HACEN PRESENTE EN EL LUGAR PERSONAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS PARA TRASLADAR AL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN. POSTERIORMENTE   EL MÉDICO DE POLICÍA INFORMA QUE LAS LESIONES  SON DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA EN MUÑECA DERECHA). INTERVIENEN EN EL LUGAR PERSONAL DE LA DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA, MÉDICO DE POLICÍA Y COMANDO RADIOELÉCTRICO.-

 

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

 

 

 

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