ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN COLON
EN EL DIA DE LA FECHA, ALREDEDOR DE LAS 12:30 HORAS, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLES GOUCHON Y PIAMONTE DE ESTA CIUDAD, LUGAR DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUCE UNA COLISIÓN ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIZ, 110 CC COLOR NEGRA CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 28 AÑOS Y UN AUTOMÓVIL RENAULT, MODELO KANGOO, GUIADO POR UN HOMBRE MAYOR DE EDAD. SE HACEN PRESENTE EN EL LUGAR PERSONAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS PARA TRASLADAR AL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN. POSTERIORMENTE EL MÉDICO DE POLICÍA INFORMA QUE LAS LESIONES SON DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA EN MUÑECA DERECHA). INTERVIENEN EN EL LUGAR PERSONAL DE LA DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA, MÉDICO DE POLICÍA Y COMANDO RADIOELÉCTRICO.-
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