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Accidentes de transito en Colon y San José

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ACCIDENTE EN SAN JOSÉ

PERSONAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ INTERVIENE POR ACCIDENTE VIAL SIMPLE, A LAS 01:50 EN P. DE LOS ANDES, ENTRE CETTOUR E ITUZAINGÓ, LUGAR DONDE CAYÓ UNA MOTOMEL BLITZ 110, CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 25 AÑOS, DOMICILIADO EN LIEBIG. ESTA PERSONA FUE TRASLADADO INCONSCIENTE AL HOSPITAL LOCAL DONDE QUEDÓ INTERNADO EN ESTADO RESERVADO.

SE INFORMA QUE POSTERIORMENTE FUE DERIVADO AL HOSPITAL RÍO URUGUAY DE COLÓN, CON LESIONES LEVES, DONDE QUEDARÁ EN OBSERVACIÓN.

ACCIDENTE EN COLÓN CIUDAD

PERSONAL DE ESTA JEFATURA INTERVIENE POR ACCIDENTE VIAL SIMPLE, A LAS 05:15 EN BELGRANO Y GAILLARD, LUGAR DONDE VUELCA UN CHEVROLET AVEO, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 24 AÑOS QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR OTROS CIUDADANOS DE 23, 27 Y 24 AÑOS. FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL POR EMER RESULTARON CON LESIONES LEVES, ALCOHOLEMIA POSITIVA. EL VEHÍCULO FUE RETENIDO POR PERSONAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL

_______________
SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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