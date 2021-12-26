ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN COLON:
A LAS 12:00 HORAS, DE LA FECHA, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLE ALBERDI Y AVENIDA PRESIDENTE PERÓN, PROTAGONIZADO POR UNA MOTOCICLETA, MARCA GUERRERO, MODELO 110 CC., CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 23 AÑOS DE EDAD,QUE CIRCULABA POR AVENIDA PERÓN EN SENTIDO DE SUR-NORTE Y AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN CON CALLE ALBERDI POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONÓ CON UNA CAMIONETA, MARCA PEUGEOT, MODELO PARTNER, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 58 AÑOS DE EDAD, QUIEN CIRCULABA EN SENTIDO OESTE-ESTE. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTÓ PERSONAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS TRASLADÓ AL CONDUCTOR DE LA MOTO AL NOSOCOMIO LOCAL, CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES. SE DIO INTERVENCIÓN AL MÉDICO DE POLICÍA EN TURNO, DIVISION CRIMINALISTICA, MECÁNICO POLICIAL Y PERSONAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL QUIEN PROCEDIÓ A RETENER AMBAS UNIDADES POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA CIRCULAR. SE INICIARON ACTUACIONES SIMPLES POLICIALES.-
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