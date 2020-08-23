ACCIDENTES DE TRANSITO
ACCIDENTE EN SAN JOSÉ
12.25 HS PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN 9 DE JULIO Y ENTRE RÍOS, ENTRE UN CAMIÓN FORD CARGO, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 28 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTO YAMAHA CRYPTON 110CC, CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 25 AÑOS DOMICILIADO EN COLÓN, QUIEN RESULTÓ CON FRACTURA CUBITAL DE DEDO TERCIO DISTAL, DE MANO IZQUIERDA. (LESIONES DE CARÁCTER GRAVES)
HUGHES
INTERVENCIÓN A LAS 12:15 EN DESPISTE DE ACOPLADO SIN LESIONADO OCURRIDO EN AUTOVÍA ARTIGAS KM 147, LUGAR DONDE AL CAMIÓN FORD CARGO 1730, CONDUCIDO POR UN CONCORDIENSE, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, SE LE DESPRENDIÓ SU ACOPLADO Y VOLCÓ LOS TRONCOS QUE TRANSPORTABA. FUE CORTADA LA VÍA SUR NORTE CIRCUNSTANCIALMENTE HASTA QUE BOMBEROS VOLUNTARIOS LIMPIARON LA ZONA. INTERVINO PUESTO CAMINERO.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
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