ACCIDENTES DE TRANSITO
LESIONADO GRAVE EN ACCIDENTE DE TRANSITO
SE INTERVINO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN LA TARDE DE LA VÍSPERA, EN EVITA Y ANDRADE DE ESTA CIUDAD, LUGAR DONDE COLISIONO UNA MOTO MONDIAL 110 CC CONDUCIDA POR UN MENOR DE 16 AÑOS, QUIEN ERA ACOMPAÑADO OTRO DE 15 Y UN CUATRICICLO HONDA B44, GUIADO POR UN CIUDADANO DE 39 AÑOS. COMO CONSECUENCIA EL JOVEN DE 16 AÑOS RESULTÓ CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES. SU MOTO FUE RETENIDA POR PERSONAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL.
DESPISTE EN EL KM 32 DE LA RUTA 23
PASADAS LAS 21 DE LA VÍSPERA SE REGISTRÓ UN DESPISTE DE UNA CORVEN TRIAX 150, CON TRES OCUPANTES (CONDUCTOR 32 AÑOS, UNA FEMENINA DE 46 Y UN MENOR DE 9 AÑOS) Y TAMBIÉN DE UNA MOTOMEL BIT 110 QUE CIRCULABA DETRÁS, CONDUCIDA POR UNA CIUDADANA DE 28 AÑOS. SE INFORMA QUE SOLO LOS OCUPANTES DE LA CORVEN RESULTARON CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
_
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415