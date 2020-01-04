ACCIDENTES DE TRANSITO
ACCIDENTE EN VILLA ELISA
PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN UN ACCIDENTE OCURRIDO EN INTERSECCIÓN DE CALLES PUEYRREDÓN Y JASE MOIX ENTRE UNA MOTOCICLETA GUERRERO QUEEN 150 CC CONDUCIDA POR UN MENOR DE 17 AÑOS Y UNA GUERRERO TRIP 110 CC QUE ERA GUIADA POR UN HOMBRE DE 59 AÑOS DE EDAD. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO ESTE ÚLTIMO RESULTA CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES. SE PROCEDE A LA RETENCIÓN DEL RODADO EN EL QUE CIRCULABA EL MENOR POR CARECER DE DOCUMENTACIÓN DE LA MISMA Y CARNET HABILITANTE PARA CONDUCIR.
ACCIDENTE EN BVARD FERRARI Y ANDRADE –COLON
PERSONAL POLICIAL INTERVIENE A RAÍZ DEL INGRESO AL HOSPITAL LOCAL DE UNA MENOR DE 16 AÑOS DE EDAD LESIONADA, QUIEN MANIFIESTA QUE CIRCULABA EN UNA MOTO CORVEN 110 CC, POR BOULEVARD FERRARI Y AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN CON CALLE ANDRADE, SE PRODUCE UNA COLISIÓN CON UN VEHICULO DEL CUAL NO RECUERDA MARCA, SOLO QUE ERA CONDUCIDO POR UN MASCULINO, QUIEN LUEGO DE PERMANECER UNO MINUTOS, SE RETIRA DEL LUGAR SIN APORTAR DATOS.
ESTA JOVEN, FUE TRASLADADA POR VECINOS HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN, LUGAR DONDE SE CONSTATÓ SUS LESIONES (LESIONES GRAVES – FRACTURA DE TIBIA MIEMBRO IZQUIERDO)
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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