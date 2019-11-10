ACCIDENTES DE TRANSITO
PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSÉ INTERVINO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN ACCESO BASTIAN Y FAVALORO, LUGAR DONDE IMPACTAN UN FIAT SIENA, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 44 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTO YAMAHA YBR, GUIADA POR UN JOVEN DE 21 AÑOS DE EDAD, QUIEN ERA ACOMPAÑADO POR OTRO DE 18 AÑOS. COMO CONSECUENCIA RESULTARON LESIONADOS ESTOS ÚLTIMOS.
ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN AVENIDA LIBERTAD Y OLAVARRÍA, DE VILLA ELISA, ENTRE UN CHEVROLET CELTA, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 55 AÑOS DE EDAD Y UNA YAMAHA XTZ, GUIADA POR UN JOVEN DE 17 AÑOS DE EDAD, QUIEN COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTO CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
SE INICIA ACTUACIONES SIMPLES, A RAÍZ DE UNA COLISIÓN ENTRE UN FORD KA Y UN EQUINO EN EL KM 203 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS. LOS 5 OCUPANTES AL IGUAL QUE SU CONDUCTORA DE 35 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADA EN COLON RESULTARON ILESOS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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