ACCIDENTES DE TRÁNSITO
A LAS 19:40 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL INTERVINO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLE GOUCHON Y ARAUJO PENON DE NUESTRA CIUDAD, PROTAGONIZADO POR UNA MOTO, MARCA HONDA, MODELO BIZ 110 CC., CONDUCIDA POR UNA MUJER DE 29 AÑOS, QUE CIRCULABA POR CALLE ARAUJO PENON EN SENTIDO OESTE-ESTE Y UN AUTOMÓVIL, MARCA PEUGEOT, MODELO 207, GUIADO POR UNA JOVEN DE 25 AÑOS DE EDAD, CIRCULANDO POR CALLE GOUCHON EN DIRECCIÓN NORTE-SUR. POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER EL MOTOCICLO HABRÍA IMPACTADO SOBRE EL OTRO RODADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS ARTERIAS NOMBRADAS EN EL PRIMER PÁRRAFO. LA CONDUCTORA DEL MOTOCICLO FUE TRASLADADA AL NOSOCOMIO LOCAL, SIENDO EXAMINADA POR EL MÉDICO POLICIAL EN TURNO QUIEN DICTAMINÓ EL CARÁCTER DE LAS LESIONES COMO “GRAVES” (FRACTURA EN EL PIE IZQUIERDO), EN TANTO LA OCUPANTE DEL AUTO RESULTÓ SIN LESIONES.AMBAS PERSONAS CONTABAN CON TODA LA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA CIRCULAR. SE DIO INTERVENCIÓN ADEMÁS A PERSONAL DE DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA DE JEFATURA Y DE INSPECCIÓN MUNICIPAL LOCAL. TODO CON CONOCIMIENTO DE LA FISCALÍA EN TURNO.
SAN JOSE
A LAS 21:10 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE COMISARÍA SAN JOSE ASISTIÓ A UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN LA INTERSECCIÓN DE DR. BASTIÁN Y AVELLANEDA. CONSISTE EN QUE UN AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET MODELO ASTRA CONDUCIDO POR UN JOVEN DE 24 AÑOS, QUE CIRCULABA EN SENTIDO SUR –NORTE POR CALLE AVELLANEDA Y AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN CON DR. BASTIAN, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONÓ CON UNA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO WAVE, QUE LO HACIA EN DIRECCIÓN ESTE-OESTE GUIADA POR UNA FEMENINA DE 44 AÑOS DE EDAD. PERSONAL DE RESCATE URBANO ASISTIÓ A LA CONDUCTORA DE LA MOTO Y LA TRASLADÓ AL HOSPITAL LOCAL. ESTA PERSONA RESULTÓ CON LESIONES LEVES. SE INICIARON ACTUACIONES SIMPLES.
COLÓN
A LAS 07:30 HORAS, DE HOY PERSONAL POLICIAL INTERVINO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLE 12 DE ABRIL Y ALVEAR, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL MARCA PEUGEOT, MODELO PARTNER, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 60 AÑOS, QUE CIRCULABA POR CALLE 12 DE ABRIL EN SENTIDO ESTE-OESTE Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONÓ CON UNA MOTOCICLETA, MARCA CORVEN, MODELO ENERGY QUE LO HACÍA POR CALLE ALVEAR, GUIADA POR UNA FEMENINA DE 44 AÑOS DE EDAD, ACOMPAÑADA DE SU HIJO MENOR (08 AÑOS).
LOS OCUPANTES DEL RODADO DE MENOR PORTE FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL LOCAL, SIENDO EXAMINADOS DICTAMINANDO LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
INTERVINO PERSONAL DE LA DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. SE INICIARON ACTUACIONES SIMPLES.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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