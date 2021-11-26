ACCIDENTE Y VUELCO EN SAN JOSE
EN LA TARDE DE ESTE VIERNES ALREDEDOR DE LAS 17:30 HORAS, PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSE INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN CALLE 2 DE ABRIL Y ESTRADA, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMOVIL, MODELO CHEVROLET JOY, DE COLOR BLANCO, CONDUCIDO POR UNA FEMENINA DE 43 AÑOS DE EDAD,LA QUE CIRCULABA POR CALLE 2 DE ABRIL EN SENTIDO SUR-NORTE Y AL LLEGAR A LA INTERSECCION DE CALLE ESTRADA POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONA CON UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX, CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 50 AÑOS EL CUAL CIRCULABA POR CALLE ESTRADA DE ESTE-OESTE. AMBOS CONDUCTORES FUERON ASISTIDOS POR PERSONAL DE EMERGENCIAS Y TRASLADADOS AL HOSPITAL LOCAL, CON LESIONES A DETERMINAR. SE INICIARON ACTUACIONES DE RIGOR.-
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