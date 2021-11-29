ACCIDENTE Y VUELCO EN SAN JOSE
ALREDEDOR DE LAS 06:00 HORAS DE LA FECHA PERSONAL POLICIAL DEBIÓ CONCURRIR A LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS Y ACCESO DR. BASTIAN CONSTATANDO EN EL CENTRO DE LA CINTA ASFÁLTICA UN AUTOMÓVIL MARCA RENAULT SANDERO. EL CUAL ERA CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 36 AÑOS DE EDAD, ORIUNDO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ACOMPAÑADO POR OTRO JOVEN DE 33 AÑOS DOMICILIADO EN EL MISMO LUGAR, LOS QUE CIRCULABAN POR LA AUTOVÍA DE NORTE A SUR Y AL LLEGAR A LA ALTURA DEL KM 156 POR RAZONES A ESTABLECERSE PIERDEN EL CONTROL QUEDANDO VOLCADO SU RODADO.
DEL SINIESTRO AMBOS JÓVENES NO SUFRIERON LESIONES ÚNICAMENTE EL VEHÍCULO SUFRIÓ DAÑOS PARCIALES. SE INICIARON ACTUACIONES SIMPLES POLICIALES.-
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