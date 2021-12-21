ACCIDENTE VIAL EN RUTA 14
ALREDEDOR DE LAS 14:00 HORAS DE ESTE MARTES, SE PRODUJO UN ACCIDENTE VIAL, EN EL KM 210 DE LA AUTOVIA “JOSE G. ARTIGAS” LUGAR DONDE CONCURRIÓ PERSONAL DE COMISARIA UBAJAY.POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UN AUTOMOVIL MARCA VOLSKWAGEN, MODELO PASSAT, DE COLOR GRIS, CONDUCIDO POR UNA FEMENINA DE 44 AÑOS DE EDAD, ACOMPAÑADA POR SU ESPOSO DE 44 AÑOS Y SUS TRES HIJOS ( 5, 14 Y 17 AÑOS RESPECTIVAMENTE) TODOS CON DOMICILIO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, HABRIA COLISIONADO A UN PEQUEÑO SIERVO QUE EN ESE MOMENTO CRUZA LA CINTA ASFALTICA. A RAÍZ DEL IMPACTO EL VEHÍCULO RESULTÓ CON DAÑOS EN SU PARTE DELANTERA. EN CUANTO A LOS OCUPANTES DEL MISMO RESULTARON ILESOS.
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