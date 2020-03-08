ACCIDENTE SOBRE CALLE SAN MARTÍN
PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE OCURRIDO EN LA VÍSPERA PASADAS LAS 20:00 HS, SOBRE CALLE SAN MARTÍN (DETRÁS DEL VELÓDROMO), LUGAR DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UNA MOTO CONDUCIDA POR UN MENOR DE 16 AÑOS IMPACTA A UNA CICLISTA DE 22 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO ESTA ÚLTIMA RESULTA CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES. SE PROCEDIÓ A LA RETENCIÓN DEL MOTOVEHÍCULO POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA CIRCULAR.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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