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ACCIDENTE SOBRE CALLE SAN MARTÍN

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PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE OCURRIDO EN LA VÍSPERA PASADAS LAS 20:00 HS, SOBRE CALLE SAN MARTÍN (DETRÁS DEL VELÓDROMO), LUGAR DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UNA MOTO CONDUCIDA POR UN MENOR DE 16 AÑOS IMPACTA A UNA CICLISTA DE 22 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO ESTA ÚLTIMA RESULTA CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES. SE PROCEDIÓ A LA RETENCIÓN DEL MOTOVEHÍCULO POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA CIRCULAR.

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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