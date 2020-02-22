ACCIDENTE SOBRE RUTA 130
PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN EL KM 40.5 DE LA RUTA 130 LUGAR DONDE UN TRACTOR MARCA DEUTZ, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 71 AÑOS, SE DESPISTO HACIA LA BANQUINA DERECHA Y CAYO POR LA PUNTERA DE UNA ALCANTARILLA, GOLPEANDO LA CABECERA DEL PUENTE. SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR LOS SERVICIOS MÉDICOS EN AMBULANCIA, QUIENES TRASLADARON A ESTE SEPTUAGENARIO AL HOSPITAL SAN ROQUE DE VILLA ELISA, DONDE ARRIBO SIN SIGNOS VITALES PRODUCTO DE UN PREVIO ATAQUE MASIVO AL CORAZÓN.
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