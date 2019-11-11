ACCIDENTE PUENTE ARROYO EL DOCTOR
PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN EL PUENTE DE ARROYO EL DOCTOR, LUGAR DONDE UN JOVEN DE 20 AÑOS DE EDAD QUE CIRCULABA EN UNA MOTO YAMAHA CRYPTON 110 Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER IMPACTA CON UNO DE LOS LATERALES DEL PUENTE. COMO CONSECUENCIA RESULTA CON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES Y ES DERIVADO AL HOSPITAL RÍO URUGUAY DE ESTA CIUDAD EN DONDE PERMANECE EN SALA DE TERAPIA INTENSIVA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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