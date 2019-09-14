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ACCIDENTE EN VILLA ELISA

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EN LA LOCALIDAD DE VILLA ELISA, UNA CIUDADANA DE 72 AÑOS DE EDAD QUE CIRCULABA EN SU AUTOMÓVIL RENAULT CLIO,  POR BVARD GUEX  POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONA A UN NIÑO DE 6 AÑOS DE EDAD, QUIEN ES TRASLADADO, HASTA EL HOSPITAL SAN ROQUE DE ESTA CIUDAD Y POSTERIORMENTE DERIVADA HASTA EL SANATORIO DE LA CIUDAD DE COLON, PRESENTANDO A SIMPLE VISTA POR PARTE DE LA DOCTORA DE TURNO EXCORIACIONES Y CONTUSIONES EN AMBAS PIERNAS. QUEDANDO EN OBSERVACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS MÁS EXHAUSTIVOS.

  

 

SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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