ACCIDENTE EN VILLA ELISA
EN LA LOCALIDAD DE VILLA ELISA, UNA CIUDADANA DE 72 AÑOS DE EDAD QUE CIRCULABA EN SU AUTOMÓVIL RENAULT CLIO, POR BVARD GUEX POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONA A UN NIÑO DE 6 AÑOS DE EDAD, QUIEN ES TRASLADADO, HASTA EL HOSPITAL SAN ROQUE DE ESTA CIUDAD Y POSTERIORMENTE DERIVADA HASTA EL SANATORIO DE LA CIUDAD DE COLON, PRESENTANDO A SIMPLE VISTA POR PARTE DE LA DOCTORA DE TURNO EXCORIACIONES Y CONTUSIONES EN AMBAS PIERNAS. QUEDANDO EN OBSERVACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS MÁS EXHAUSTIVOS.
SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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