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ACCIDENTE EN VILLA ELISA

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PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN CALLE EMILIO PORTENIER, LUGAR DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UNA MOTO IMPACTA UNA CAMIONETA CHEVROLET CAPTIVA, QUE SALÍA DE UN DOMICILIO. COMO CONSECUENCIA  DEL IMPACTO RESULTARON LESIONADOS LOS OCUPANTES DEL RODADO MENOR, SU CONDUCTOR UN SUJETO DE 39 AÑOS DE EDAD Y SU ACOMPAÑANTE UN MENOR DE 16 AÑOS. ADEMÁS SE PROCEDIÓ A LA RETENCIÓN DE LA MOTO POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, LICENCIA DE CONDUCIR Y DAR POSITIVO EN TEST DE ALCOHOLEMIA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

 

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