ACCIDENTE EN UBAJAY
EN LA TARDE DE ESTE LUNES, ALREDEDOR DE LAS 18:00 HORAS PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN ACCIDENTE VIAL OCURRIDO EN LA RUTA PROVINCIAL 38 AL KM 23 Y ½, CUANDO UN CAMIÓN MARCA VOLVO, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 37 AÑOS DE EDAD, QUE TRANSPORTABA VIGAS DE EUCALIPTUS; EL QUE CIRCULABA SENTIDO DE OESTE A ESTE Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, SE ROMPE LA CUBIERTA DEL ACOPLADO Y VUELCA SU CARGA. SE DIO INTERVENCIÓN A EMERGENCIAS MÉDICAS, PUDIENDO CONSTATAR QUE SU CHOFER NO SUFRIÓ LESIONES.-
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