ACCIDENTE EN SAN JOSE
MINUTOS CERCANOS A LAS 19:00 HORAS PERSONAL POLICIAL INTERVIENE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN RUTA 26 A 200 METROS AL NORTE DEL CAMINO A PRIMEROS COLONOS, CUANDO EL CONDUCTOR DEL AUTOMÓVIL, MARCA MEGANE, UN CIUDADANO DE 58 AÑOS DE EDAD, QUE CIRCULABA DE SUR A NORTE Y POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER PIERDE EL CONTROL DE SU RODADO, LO QUE LE PRODUCE IRSE HACIA LA BANQUINA ESTE, PARA LUEGO VOLCAR EN SU LATERAL DERECHO.
SE DIO INTERVENCIÓN A BOMBEROS DE LA CIUDAD DE SAN JOSE, INSPECCIÓN MUNICIPAL, DIVISION CRIMINALISTICA Y EMERGENCIAS MÉDICAS, PUDIENDO CONSTATAR QUE SU CONDUCTOR NO SUFRIÓ LESIONES.-
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