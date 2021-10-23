ACCIDENTE EN REIBEL Y 25 DE MAYO
EN EL DÍA DE HOY, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN CALLE REIBEL Y 25 DE MAYO DE LA CIUDAD DE COLÓN, LUGAR DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER IMPACTARON UN RENAULT CLIO, QUE ERA CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 40 AÑOS Y UNA MOTO, ZANELLA ZB, 110 CC, GUIADA POR UNA FEMENINA DE 51 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DE LA COLISIÓN ESTA ÚLTIMA RESULTA CON LESIONES Y ES TRASLADADA EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE COLÓN.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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