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ACCIDENTE EN REIBEL Y 25 DE MAYO

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EN EL DÍA DE HOY, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN CALLE REIBEL Y 25 DE MAYO DE LA CIUDAD DE COLÓN, LUGAR DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER IMPACTARON UN RENAULT CLIO, QUE ERA CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 40 AÑOS Y UNA MOTO, ZANELLA ZB, 110 CC,  GUIADA POR UNA FEMENINA DE 51 AÑOS. COMO CONSECUENCIA  DE LA COLISIÓN ESTA ÚLTIMA RESULTA CON LESIONES Y ES TRASLADADA EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE COLÓN.

 

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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