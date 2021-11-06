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ACCIDENTE EN PASO DE LOS ANDES Y BELGRANO-CIUDAD DE COLÓN

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PASADAS LAS 14:00 HS PERSONAL DE SECCIÓN JUDICIALES INTERVIENE POR OTRO ACCIDENTE OCURRIDO EN PASO DE LOS ANDES Y BELGRANO, LUGAR DONDE COLISIONARON UNA FORD RANGER, CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 40 AÑOS Y UN CHEVROLET COBALT «MÓVIL POLICIAL 445», DONDE IBAN A BORDO DOS SUBOFICIALES. AFORTUNADAMENTE NO SE REGISTRARON LESIONADOS.

 

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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLÓN

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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