ACCIDENTE EN PASO DE LOS ANDES Y BELGRANO-CIUDAD DE COLÓN
PASADAS LAS 14:00 HS PERSONAL DE SECCIÓN JUDICIALES INTERVIENE POR OTRO ACCIDENTE OCURRIDO EN PASO DE LOS ANDES Y BELGRANO, LUGAR DONDE COLISIONARON UNA FORD RANGER, CONDUCIDA POR UN CIUDADANO DE 40 AÑOS Y UN CHEVROLET COBALT «MÓVIL POLICIAL 445», DONDE IBAN A BORDO DOS SUBOFICIALES. AFORTUNADAMENTE NO SE REGISTRARON LESIONADOS.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLÓN
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