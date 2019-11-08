ACCIDENTE EN NOAILLES Y HERNÁNDEZ DE COLON
SE INTERVINO A RAÍZ DE UN ACCIDENTE OCURRIDO EN HERNÁNDEZ Y NOAILLES DE LA CIUDAD DE COLON, LUGAR DONDE IMPACTARON UN TOYOTA ETIOS CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 46 AÑOS DE EDAD Y UN FIAT UNO CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 40 AÑOS. COMO CONSECUENCIA RESULTARON LESIONADOS AMBOS Y FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE ESTA CIUDAD DONDE FUERON ASISTIDOS POR LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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