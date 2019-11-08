ColonNoticias

ACCIDENTE EN NOAILLES Y HERNÁNDEZ DE COLON

por ·

SE INTERVINO A RAÍZ DE UN ACCIDENTE OCURRIDO EN HERNÁNDEZ Y NOAILLES DE LA CIUDAD DE COLON, LUGAR DONDE IMPACTARON UN TOYOTA ETIOS CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 46 AÑOS DE EDAD Y UN FIAT UNO CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 40 AÑOS. COMO CONSECUENCIA RESULTARON LESIONADOS AMBOS Y FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE ESTA CIUDAD DONDE FUERON ASISTIDOS POR LESIONES DE CARÁCTER LEVES.

_
SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Post Views: 14

También te podría gustar...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *