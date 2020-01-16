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ACCIDENTE EN NOAILLES Y ARTIGAS

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HOY PASADAS LAS 12:00 HS PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN INTERSECCIÓN DE CALLES NOAILLES Y ARTIGAS DE LA CIUDAD DE COLON, LUGAR DONDE IMPACTAN UNA RENAULT SANDERO CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 58 AÑOS Y UN PEUGEOT 405, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 48 AÑOS. ESTE ÚLTIMO VEHICULO ES RETENIDO POR CARECER DE SEGURO OBLIGATORIO Y DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA AL MOMENTO DE SER REQUERIDOS. AMBOS OCUPANTES RESULTARON LESIONADOS.

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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