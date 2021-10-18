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ACCIDENTE EN LIEBIG

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PASADAS LAS 05.00 HORAS, DE LA MAÑANA DE ESTE DOMINGO PERSONAL DE COMISARÍA LIEBIG, INTERVINO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, CUANDO UN VEHICULO FURGON, MARCA FORD MODELO, TRANSIT, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 47 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE COLON QUE TRANSITABA POR CALLE 29 DE ABRIL, DE ACCESO A PUEBLO LIEBIG, EN SENTIDO NORTE –SUR PRECISAMENTE A LA ALTURA DEL PUENTE ARROYO PERUCHO, SE LE SALE LA RUEDA DELANTERA IZQUIERDA Y RESULTA DAÑADA LA RUEDA DELANTERA DERECHA. POSTERIOR A ESTO FUE ASISTIDO POR PERSONAL POLICIAL Y GRUA PARTICULAR QUE RETIRARON EL VEHICULO.NO HUBO PERSONAS LESIONADAS

 

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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

 

 

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