ACCIDENTE EN GAILLARD Y SARMIENTO
EN LA VÍSPERA. PASADAS LAS 20:00 HS PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN INTERSECCIÓN DE CALLES GAILLARD Y SARMIENTO DE LA CIUDAD DE COLON, LUGAR DONDE IMPACTAN UN VEHICULO TOYOTA HILUX, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 66 AÑOS DOMICILIADO EN COLON Y UNA MOTO HONDA WAVE CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 20 AÑOS DE EDAD DOMICILIADO EN SAN JOSÉ. COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE ESTE ÚLTIMO RESULTA CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
__
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415