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ACCIDENTE EN GAILLARD Y SARMIENTO

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EN LA VÍSPERA. PASADAS LAS 20:00 HS PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN INTERSECCIÓN DE CALLES GAILLARD Y SARMIENTO DE LA CIUDAD DE COLON, LUGAR DONDE IMPACTAN UN VEHICULO TOYOTA HILUX, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 66 AÑOS DOMICILIADO EN COLON Y UNA MOTO HONDA WAVE CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 20 AÑOS DE EDAD DOMICILIADO EN SAN JOSÉ. COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE ESTE ÚLTIMO RESULTA CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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