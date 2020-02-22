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ACCIDENTE EN FRANCOU Y MITRE – VILLA ELISA

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EN HORAS DE LA NOCHE DE LA VÍSPERA, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EN FRANCOU Y MITRE DE LA LOCALIDAD DE VILLA ELISA, LUGAR DONDE COLISIONARON UNA TOYOTA HILUX CONDUCIDA POR UNA FEMENINA DE 60 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTO HONDA WAVE QUE ERA GUIADA POR UNA JOVEN DE 22 AÑOS DE EDAD QUE IBA ACOMPAÑADA POR SU HIJO DE 5 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO, ESTOS ÚLTIMOS RESULTARON CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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