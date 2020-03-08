ACCIDENTE EN EX RUTA 26 (FRENTE AL CICLE)
SE INFORMA INTERVENCIÓN EN ACCIDENTE VIAL OCURRIDO EL DÍA DE HOY PASADAS LAS 12:00 HS, SOBRE EX RUTA 26 (FRENTE AL CICLE), LUGAR DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UN FIAT DUNA, CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 22 AÑOS DE EDAD, FUE EMBESTIDO POR DETRÁS POR UN CITROËN C4 CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 34 AÑOS Y ESTE A SU VEZ POR UN CHEVROLET CORSA, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 35 AÑOS DE EDAD. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO DE LOS TRES RODADOS GUIADOS POR ESTOS SANJOSESINOS RESULTÓ CON LESIONES DE CARÁCTER LEVES EL CONDUCTOR DEL DUNA.
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