ACCIDENTE EN EL KM 185 DE LA AUTOVÍA
EN LA MAÑANA DE HOY SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 09:20 HS PERSONAL DE COMISARIA UBAJAY INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN EL KM 185 DE LA AUTOVÍA GENERAL JOSÉ GERVASIO ARTIGAS, CUANDO UN RODADO MARCA CHEVROLET, PRISMA JOY, CONDUCIDO UN MASCULINO DE 35 AÑOS POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER VUELCA QUEDANDO EN LA BANQUINA ESTE. ESTA PERSONA IBA ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA DE 30 AÑOS, UNA MENOR DE 10 AÑOS Y UN CIUDADANO DE 33 AÑOS. COMO CONSECUENCIA ESTE ÚLTIMO Y EL CONDUCTOR DEL RODADO RESULTARON LESIONADOS FUERON TRASLADADOS HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE COLON.
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