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ACCIDENTE EN EL KM 183 DE LA AUTOVÍA

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EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA FECHA, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO, OCURRIDO EN EL KM 183 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS, LUGAR DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, UNA CIUDADANA DE 68 AÑOS QUE CIRCULABA EN UN VEHICULO MARCA KIA. CON PATENTE URUGUAYA, PIERDE EL CONTROL DE ESTE, COLISIONA EL GUARDARRAIL CENTRAL, TRASPASA LA CONTENCIÓN DEL PUENTE Y CAE AL ARROYO. COMO CONSECUENCIA, RESULTA LESIONADA Y TRASLADADA EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE COLÓN.

 

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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