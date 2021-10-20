ACCIDENTE EN EL KM 170 DE LA AUTOVÍA: UNA MUJER RESULTÓ CON LESIONES
EN HORAS DE LA TARDE DE HOY, PERSONAL DE COMISARÍA LA PICADA, INTERVIENE POR UN ACCIDENTE OCURRIDO EN EL KM 170 DE LA AUTOVÍA JOSÉ GERVASIO ARTIGAS, LUGAR DONDE SE PRODUCE UNA COLISIÓN ENTRE UN VW SURAN, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 34 AÑOS, ORIUNDO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Y UNA DODGE RAM, CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 53 AÑOS, CON DOMICILIO EN CONCORDIA. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO, RESULTÓ CON LESIONES UNA FEMENINA DE 32 AÑOS, ACOMPAÑANTE QUE IBA A BORDO DEL VOLKSWAGEN.
__
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415